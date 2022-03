Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi zamanı öldürülən uşaqların sayı 103-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hərbi əməliyyatlar zamanı 400-dən çox təhsil müəssisəsi dağıdılıb, onlardan 59-u tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb.

