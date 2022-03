Sülh ümidləri cücərdi: Tərəflər razılaşmaya yaxındır - Moskvadan BƏYANAT

“Ukrayna ilə bəzi formullar üzərində razılaşma əldə etməyə yaxınıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ilə müzakirələr çətin keçsə də, razılıq əldə etmək üçün ümidlər var:

“Bizim üçün əsas məsələlər Ukraynanın şərqindəki xalqın təhlükəsizliyi və Kiyevin silahsızlaşdırılmasıdır. Toplantılarda Ukraynanın bitərəf statusu və Rusiyanın təhlükəsizlik tələbləri paralel şəkildə müzakirə edilir”.

Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfi də Rusiya ilə razılaşmaya yaxın olduqlarını açıqlamışdı.

