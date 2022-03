İspaniyanın "Real Madrid" klubu Ukraynanın qaçqın əhalisinə bir milyon avro bağışlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub özü məlumat yayıb. Bundan əlavə, fond Ukraynadan çıxan qaçqınlar üçün 13 mindən çox isti idman geyimi bağışlayıb.

