Bu ilin iki ayında ÜDM əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,7 % artaraq 12 milyard 419 milyon 700 min manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Nazir qeyd edib ki, bu, ölkəmizdəki dayanıqlı iqtisadi artıma yönələn tədbirlərin nəticəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.