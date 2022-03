Aygün əsgərlər üçün oriyental rəqs oynadı - VİDEO

Sosial şəbəkədə “su pərisi” ləqəbi ilə məşhurlaşan, oriyental rəqslərin mahir ifaçısı Aygün bu dəfə əsgərlərimiz üçün oynayıb. Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, “Instagram” səhifəsində paylaşım edib. Rəqqasə paylaşımına belə şərh edib: “Bu gün hərbi hissədə əsgərlərimiz üçün rəqs etdim, ən çox alqış alan da mən oldum. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Üzünüz həmişə gülsün”.

