Rusiya- Ukrayna müharibəsi zamanı qaçırılan Melitopol meri İvan Fedorov əsir götürülən 9 rus əsgəri ilə dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Aparatının mətbuat katibi Daria Zarivnaya yerli televiziyaya müsahibəsi zamanı deyib. ,

Zarivnaya bildirib ki, mer Rusiyanın 2002-2003-cü il təvəllüdlü əsir götürülən 9 əsgərinin qaytarılmasından sonra sərbəst buraxılıb.

