Dünya bazarında "Azeri Light" (CIF) markalı neftin qiyməti azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,14 ABŞ dolları və ya 1,08% azalaraq 104,48 dollar təşkil edib.

