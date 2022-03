Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 460 milyonu, ölənlərin sayı isə 6,05 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.

Gün ərzində yoluxanların sayı 1 679 216, ölənlərin sayı 1 751 nəfər artıb. Bununla da dünyada 460 280 168 nəfərin virusa yoluxması və 6 050 018 pasiyentin ölməsi təsdiqlənib.

Yoluxma sayına görə ABŞ, Hindistan, Braziliya və Fransa ilk dördlükdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.