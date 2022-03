Zelenski ŞƏRTLƏRİNİ AÇIQLADI: Tələbim qətidir

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə davam edən müzakirələrlə bağlı şərtlərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin sözlərinə görə, onun əsas şərtlərindən biri hücumların dərhal dayandırılmasıdır:

“Müzakirələrdə prioritetlərim qətidir. Müharibənin dayandırılması, təhlükəsizlik zəmanəti, suverenlik, torpaq bütövlüyünün yenidən təmin edilməsi, ölkəmiz üçün real zəmanətlər və ölkəmizin real müdafiəsidir.

Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların 5-ci raundu başa çatıb.

