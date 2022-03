“Gələn həftə Ukraynadan daha böyük qaçqın axını gözləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban açıqlama verib. O bildirib ki, qaçqınlara nəzarət etmək üçün sərhədə daha çox nəzarətçi yerləşdiriləcək. Baş nazir qaçqınların yerləşdirilməsi ilə bağlı hazırlıqlar həyata keçirdiklərini ifadə edib.

