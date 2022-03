Çinin Sahil Mühafizə Xidmətinin 4 gəmisi Yaponiya sularına daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya tərəfi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Taişoo adalarına yaxınlaşan Çin gəmiləri mübahisəli sularda 2 saat qalıb. Yaponiya tərəfinin xəbərdarlıqlarından sonra gəmilər ərazini tərk ediblər.

Qeyd edək ki, Çin və Yaponiya arasında bir neçə ada mübahisəli ərazi hesab edilir.

