Yaponiyanın Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya silah daşıyan 4 rus gəmisinin fotolarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmidə çox sayda zirehli texnikaların olduğu diqqət çəkib. Məlumata görə, fotolar gəmilər Yaponiyanın şimal-şərq sahillərindən üzərkən çəkilib.

Qeyd edək ki, Qərb kəşfiyyatı Rusiyanın Ukraynada silah-sursatının tükəndiyini açıqlamışdı.

