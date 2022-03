Azərbaycanda Dairə Seçki Komissiyalarının (DSK) üzvlərinin maaşları artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasından məlumat əldə edib.

Maaş artımı DSK sədrlərini, katiblərini və aparat işçilərini əhatə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.