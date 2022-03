Tanınmış modeli iş vədi ilə otelə çağırdı: Gizli görüntülərini çəkib... - FOTOLAR

Türkiyədə moda proqramında tanınan və model kimi fəaliyyət göstərən Bahar Candan adlı qız iş vədi ilə otelə çağırılaraq, aldadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, model məsələ ilə bağlı polisə şikayət edib. Məlumata görə, özünü iş adamı kimi təqdim edən şəxs modellə tanış olaraq, ona karyera qurmaq vəd edib. Alparslan adlı şəxs otelda məşhurların iştirakı ilə tədbir olduğunu və bunun iş qurmaq üçün fürsət olduğunu ifadə edib. Dəvəti qəbul edən Bahar otelə gedib. Məlum olub ki, oteldə tədbir yoxdur. Qız oteldə xoşagəlməz mənzərələrlə üzləşib. Bildirilir ki, qızın oteldəki görüntüləri lentə alınaraq, şantaj edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.