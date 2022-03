Rusiya ordusu Ukraynanın Lvov şəhərini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə azı 3 partlayış səsi eşidilib. Məlumata görə, hədəfə alınan məntəqələr arasında təyyarə təmiri mərkəzi də var. Bildirilir ki, hücum zamanı tələfat qeydə alınmayıb. Bombalanan digər ərazilər barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, paytaxt Ukrayna əhalisi Polşa sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən Lvovu ölkənin ən təhlükəsiz şəhəri hesab etdiyi üçün oraya axın edir.

