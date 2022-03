Mübariz Mənsimov Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə təqaüd verəcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Palmali Holding" Türkiyədə oxuyan 100 azərbaycanlı tələbəni dəstəkləmək üçün təqaüd proqramının davam etdiyini elan edib. Belə ki, bu təqaüdlər 2022-2023-ci il tədris üçün olacaqdır.

Təqaüd proqramının əsas məqsədi hazır ki, bakalavr və magistratura tələbələrinə maliyyə dəstəyi göstərmək, ciddi və yaxşı layiq olan tələbələrin təhsillərini davam etdirməsinə təşviq etməkdir. 2022-2023 tədris ilinin ümumi bölgüsü Təqaüd Komitəsi tərəfindən təqdim olunan müraciətlərin qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilir.

Təqaüd üçün 100 azərbaycanlı tələbə seçiləcəkdir:

* Tədris ilindən bir il əvvəlki ili yüksək bal və dərəcə ilə bitirən tələbələr

* Şəhid ailəsinin üzvləri olan tələbələr

* Qarabağ müharibə veteranlarının ailəsindən olan tələbələr

* Maddi vəziyyəti çətin olan tələbələr

Palmali’nin yeni təqaüd proqramı qeydiyyat tarixi 2022-ci il aprel ayının 1-30 tarixləri arasında başlayacaq.

Proqramda iştirak etmək istəyən tələbələr tələb olunan sənədləri [email protected] elektron poçtuna göndərməlidirlər. Sənədlərin yoxlanmasından sonra seçilmiş 100 tələbəyə təqaüd verilməsi növbəti tədris ilində başlayacaq.

Təqaüd proqramı üçün sənədlər aprelin 1-dən 30-dək davam edəcək.

Xatırladaq ki, bu Palmali Holding tərəfindən azərbaycanlı tələbələrə verilən ilk təqaüd proqramı deyildir.

Ətraflı məlumat www.palmaliegitim.com saytında yerləşdiriləcək.

