Müğənni Aysel Əlizadə avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, stilist Elnur Həsənov bildirib ki, Aysel qəzada zədə alıb:

“Aysellə çəkilişimiz var idi. Təxirə salındı. Xəbər verdi ki, qəzaya düşmüşəm. Dostunun avtomobili ilə olub. Qəza o qədər güclü olub ki, təhlükəsizlik yastıqları da açılıb. Gözünün altı qaralıb, beyni zədə alıb”.

