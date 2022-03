Səhiyyə Nazirliyi vaksinasiya ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, 2022-ci il mart ayının 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramıdır. Əhalinin davamlı olaraq vaksinasiyasını təmin etmək üçün peyvənd məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Yalnız 20-21 mart tarixlərində peyvənd məntəqələrində qeyri-iş günü olacaq".

