Rus hərbçilər barədə ŞOK İDDİA: Döyüşməmək üçün öz ayaqlarına atəş açırlar

Ukraynada böyük müqavimətlə üzləşən rus hərbçilər barədə inanılmaz iddia ortaya atılıb.

İddialara görə, ruslar döyüşməmək üçün öz ayaqlarına atəş açırlar. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Nexta portalı rusların səs yazısını yayıb. Səs yazısında rusların özlərinə xəsarət yetirmək üçün ukrayna hərbçilərinin istifadə etdiyi silahları axtardığı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, xarici KİV-də Ukraynada döyüşmək istəməyən rus həbrçilərinin və onların ailə üzvlərinin ölümlə təhdid edildiyinə dair iddialar yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.