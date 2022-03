Nazirlər Kabineti “Dövlət ümumi təhsil müəssisəsi təhsilalanlarının geyim formalarının təsvirləri”ni təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Qərar 2022/2023-cü tədris ilindən tətbiq edilir. Hazırda istifadədə olan geyim formaları 2022/2023-cü tədris ilinin sonunadək tətbiq edilə bilər.

