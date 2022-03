Rusiya prezidenti Vladimir Putin ordunun uğursuzluğuna görə, Ukraynaya daha 20 general göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynada 4 generalının öldürüldüyü barədə məlumat yayılıb. Ukrayna tərəfinin açıqlamasına görə, Rusiya Ukraynada 14 min, ABŞ tərəfinin iddiasına görə isə 7 min itki verib.

