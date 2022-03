Rusiyanın hücumları nəticəsinə Mariupol şəhərinin 90 faizi məhv olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mariupol bələdiyyəsindən açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir:

“Polislərimizi vururlar. Yanacaq tükənir. Fabriklər işləmir. Metal fabriki tamamilə yox edilib. Şəhərin 90 faizi ruslar tərəfindən yox edildi”.

