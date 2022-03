“Unibank KB” ASC-nin rəhbərliyinin qərarına əsasən, Mikayıl Məmmədov Pərakəndə biznes üzrə Baş inzibatçı vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu təyinatadək Bankda Satış və Xidmət Departamentinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Mikayıl Məmmədov 2008-ci ildən "Unibank" komandasının üzvüdür.

