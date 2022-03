FED-in qərarı Azərbaycanda dolları bahalaşdıracaq? - Ekspert RƏYİ

ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sistemi 3 ildən sonra ilk dəfə faiz dərəcələrini 0,25 faiz artıraraq illik 0,25 - 0,5-ə çatdırmasından sonra digər aparıcı ölkələrdə də uçot dərəcəsi dəyişdirilməkdir. ABŞ-dakı qərardan sonra İngiltərə Bankı da uçot dərəcəsinin 0.5 faizdən 0.75 faizədək artırıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən Böyük Britaniyada inflyasiya səviyyəsinin yayadək 8 faizədək yüksələcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən millət vəkili Vüqar Bayramov bildirdi ki, Avropa Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsinin artırılmasına tələsməsə də belə avrozonada aylıq inflyasiya səviyyəsi ötən ay 5.9 fazədək yüksəlib. Bununla belə, ekspertlər avrozonada da uçot dərəcəsinin tezliklə dəyişdiriləcəyini istisna etmirlər.

"FED-in son qərarı dolların məzənnəsinin əksər səbət valyutalarına nisbətən yüksəldib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi region ölkələrinin valyutalarına da təsirsiz ötüşməyib. Görünən odur ki, 2022-ci il əskər ölkələr üçün inflyasiyanı tənzimləmək və milli valyutaları qorumaq baxımdan heç də asan olmayacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ çox dəngələri dəyişəcək".

Bəs Azərbaycanda dolların qiyməti yüksələ bilərmi?

"Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən ilin avqust ayından etibarən uçot dərəcəsinin mərhələli artımını həyata keçirir. Sözügedən müddətdə uçot dərəcəsi yanvarın 28-də qaldırılaraq 6.5 faizdən 7.5-ə çatdırılıb. Martın 18-də isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi artırılaraq 7,5%-dən 7,75%-ə çatdırılması barədə qərar qəbul edib.Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6%-dən 6,25%-ə, yuxarı həddi isə 9%-dən 9,25%-ə qaldırılıb. Rublun kəskin ucuzlaşması, region ölkələrinin valyuta bazarında müşahidə edilən dalğalanmalar və eləcə də qlobal inflyasiya səviyyəsinin kəskin artdığı bir dövrdə Mərkəzi Bank tərəfindən də preventiv addımların gücləndirilməsi və xüsusən uçot dərəcəsi kimi alətlərdən daha intensiv istifadə edilməsi məqsədəuyğundur".

Mövzu barədə açıqlama verən iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, dünyada artıq bir müddətdir ki, qiymət artımı müşahidə edilir. Bu, ümumən dünyada dolların bahalaşması mənasına gəlir, amma Azərbaycana təsiri yoxdur. Çünki Azərbaycanda neftin qiyməti kəskin artıb və valyuta ehtiyatlarımız kifayət qədərdir”.

"Ümumiyyətlə Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünyadakı qiymətn artımına təsir edir. Məhz buna görə də mərkəzi banklar uçot dərəcəsini artırırlar. Lakin neft qiymətlərinin bahalaşması nəticəsində, manat üçün heç bir təhlükə yoxdur. Hesab edirəm ki, ümumilikdə bu il ərzində milli valyuta sabit qalacaq" deyə iqtisadçı fikrini yekunlaşdırıb.

