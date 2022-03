"Nobel Sülh mükafatı Zelenskiyə verilsin" - Avropalılar komitəyə müraciət etdi

Bir qrup siyasətçi Prezident Vladimir Zelenskinin və Ukrayna xalqının Nobel sülh mükafatına namizəd göstərilməsi üçün Nobel Komitəsinə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət edənlərin arasında Avropanın keçmiş və indiki Baş nazirləri, xarici işlər nazirləri və digər yüksək rütbəli siyasətçiləri var. Məktubda “İndi ukraynalılara dünyanın onların yanında olduğunu göstərməsinin tam vaxtıdır” deyə qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Nobel Sülh mükafatına namizədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi ötən ay başa çatıb. Avropalı siyasətçilər prosesin martın 31-nə qədər uzadılmasını tələb edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.