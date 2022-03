Türkiyənin Şəhidlər Abidəsində Çanaqqala zəfərinin 107-ci ili münasibətilə tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak edib. Tədbirdə Ərdoğanın Osmanlı bayrağını öpərək alınan qoyması diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Ərdoğanın öpdüyü bayraq 1893-cü ildə Qətərdəki Osmanlı qalasına dəstəyə gedən Yusuf Bəyin komandanı olduğu Osmanlı birliyinə aid olub. Bayraq Böyük Britaniyadakı hərracdan alınaraq Türkiyəyə gətirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.