Hindistan Ukrayna müharibəsinə görə, bir çox ölkə tərəfindən sanksiyaya məruz qalmış Rusiyadan 3 milyon barel neft alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistan hökumətindəki mənbə mediaya açıqlamasında bildirib ki, Rusiyadan neft idxalı ilə bağlı sanksiya tətbiq edilməyib. Qeyd edək ki, “Ağ ev” dünya ölkələrini Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağırıb. ABŞ Rusiyadan neft idxalını dayandırıb.

