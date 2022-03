"Şahdağ" futbol komandası Region Liqasından kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna Quba təmsilçisinin çempionatın təqvim oyununa üzrlü səbəb olmadan üçüncü dəfə gəlməməsi səbəb olub.

"Şahdağ" Region Liqası oyunlarının 50%-ni keçirdiyi üçün qalan matçlarda komandaya 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

