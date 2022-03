"COVID-19 pandemiyası hələ də bitməyib, dünya yalnız yolun ortasındadır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı keçirdiyi brifinq zamanı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Marqaret Harris bildirib.

"Bildiyiniz kimi, hələ də pandemiya sona çatmayıb. Bu həftə yoluxma səviyyəsinin artdığını görürük.Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, 60,000-70,000 ölüm halı müşahidə edirik. Bir sözlə biz pandemiyanın hələ ki, ortasındayıq" deyə Marqaret Harris qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.