Unicapital dünya maliyyə bazarlarına çıxışı təmin edən platforma hazırlayır

Müştərilərinə daim innovativ yanaşan və geniş investisiya xidmətləri təqdim edən “Unicapital İnvesitisya Şirkəti”nin yeni platformasına öncədən müraciət artıq başlayıb.

"UTrader" dünyanın bir çox maliyyə bazarlarına çıxışı təmin edən və 13000-dən çox alətin yer aldığı treydinq platformasıdır. Platforma vasitəsilə treyd edərək, nüfuzlu şirkətlərin pay sahibi ola, istiqraz, kriptovalyuta kimi alətlərə investisiya edə və platformanın yaratdığı digər bir çox imkandan yararlanmaq mümkün olacaq.



"UTrader"in unikal xüsusiyyətləri mövcuddur:

Tezliklə istifadəyə veriləcək platformanın ilk istifadəçiləri sırasında olmaq istəyən şəxslər üçün öncədən qeydiyyat açıqdır. (Öncədən qeydiyyat: https://utrader.az/#register)



Platforma haqqında ətraflı məlumat və öncədən qeydiyyat üçün www.utrader.az saytına keçid edə bilərsiniz.

