Azərbaycandan gedən bir qrup uşaq 18 Mart - Şəhidləri Anma Günü və Çanaqqala Dəniz Zəfərinin 107-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin Çanaqqala Şəhidlər Abidəsini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mərasimdən sonra milli müdafiə naziri Hulusi Akar Baş Qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Gülərlə birlikdə şəhidlərin məzarlarını ziyarət edib, məzarları üzərinə qərənfillər qoyub. H.Akar azərbaycanlı uşaqlarla da söhbət edib.

