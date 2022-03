"Rusiya Ukraynaya Xəzərdən raket atıb" - Yuri İqnat

“Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ərazisinin dərinliklərindən belə raket atıldığını qeydə alıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri komandanlığının sözçüsü Yuri İqnat “RBK-Ukraina”ya müsahibəsində söyləyib.

“Əgər raket, məsələn, Krımdan Kiyev istiqamətində uçursa, o zaman yol boyu mərhələli şəkildə hava hücumu siqnalı işə salınır. Biz onun haranı vura biləcəyini alqoritmə əsasən hesablayırıq. Lakin elə hallar da qeydə alınıb ki, raket atışı strateji raketdaşıyıcılarından, hətta Xəzər dənizindən gerçəkləşdirilir. Bunu izləmək çox çətindir”, - sözçü vurğulayıb.

