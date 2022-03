Moskvada bənzəri görünməmiş nümayiş: Putin 200 min nəfərin qarşısında dünyaya mesaj verdi

Krımın Rusiyaya birləşdirilməsinin 8-ci ildönümü münasibətiylə Lujniki stadionunda keçirilən mitinqə 200 minə yaxın insan qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 95 min nəfər stadiona, digər iştirakçılar isə stadionun ətrafına toplaşıb. Mitinqdə çıxış edən Prezident Vladimir Putin bildirib ki, Rusiyada çoxdan idi ki, belə birlik nümayiş edilməmişdi.

Putin Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar haqqında da danışıb:

"Donbasda hərbi əməliyyatın məqsədi insanları soyqırımdan xilas etmək idi. Rusiya Krımı və Sevastopolu inkişaf etdirmək üçün çox şey etdi, o yerləri alçaldıcı dövlətlərindən qorumaq lazım idi. Krımlılar neo-nasistlərə qarşı mübarizə apardılar və çox düzgün hərəkət etdilər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.