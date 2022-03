Avropa İttifaqı Ukraynaya daha 300 milyon avro həcmində makroiqtisadi yardım ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski videomüraciətində bildirib. Ölkə başçısı bu gün tərəfdaşlarla apardığı danışıqlarda Ukraynaya həm müdafiə, həm də iqtisadi cəhətdən göstəriləcək yardımların müzakirə olunduğunu diqqətə çatdırıb.

O, həmçinin bildirib ki, Avropa Komisiyası Prezidenti Ursula fon der Leyen Ukraynanın Aİ üzvlüyünə qəbulu üçün əlindən gələni edəcəyini vəd verib.

