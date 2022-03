Ukrayna Silahlı Qüvvələri qarşı tərəfin qoşunlarına zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Rusiya Silahlı Qüvvələri Cənub Hərbi Dairəsinin 8-ci ümumqoşun ordusnunu komandanı general-leytenant Andrey Mordviç də martın 18-də zərərsizləşdirilib.



Bildirilib ki, Ukraynanın zenit-raket qoşunları və aviasiyasının qırıcıları Rusiyanın 12 hava hədəfini – 2 qırıcı, 3 helikopter, 3 PUA və 4 qanadlı raketini məhv edib:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.