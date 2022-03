Ukrayna Silahlı Qüvvələri Azov dənizinə çıxışı itirib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu bəyanatla ölkənin Müdafiə Nazirliyi çıxış edib.

“Rusiya ordusu qismən Donetsk əməliyyat zonasında uğur əldə edib. Onlar müvəqqəti olaraq Ukraynanı Azov dənizinə çıxışdan məhrum ediblər”, - deyə nazirliyin məlumatında qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.