Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) bayram günləri ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a daxil olan xəbərdarlıqda deyilir:

"Bu bayram da hər zaman olduğu kimi vətəndaşlarımızın təhlükəsiz bayram keçirməsi üçün xidmətdəyik... Səfər zamanı təhlükəsizliyiniz üçün yol hərəkəti qaydalarına riayət edin, sürət həddini aşmayın və yorğunluq hiss etdiyiniz zaman mütləq fasilə verin!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.