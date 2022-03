Bakıda 21 yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə martın 18-də paytaxtın Nizami rayonunda qeydə alınıb.

2001-ci il təvəllüdlü Sevinc Həsənli kirayədə yaşadığı 9-cu mərtəbədə yerləşən mənzilin pəncərəsindən özünü atıb. Onun Beyləqan rayon sakini olduğu bildirilir.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

