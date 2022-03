Türkiyədə Bolu Dağı tunelinin İstanbul istiqamətində zəncirvari yol qəzası olub.



Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, qəza sərnişin avtobusları, yük və minik avtomobillərinin iştirakı ilə baş verib.

Hadisə nəticəsində 18 maşının zərər çəkdiyi, 30-dan çox yaralının olduğu bildirilir.

Hazırda xilasetmə işləri aparılır.

