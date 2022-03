İranın Fars əyalətində 4,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Fars əyalətinin Furəg bölgəsində qeydə alınıb.

Zəlzələnin dərinliyi 16 km olub. Hələlik dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

