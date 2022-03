Oğlunun sevgilisi Ağgülü zorlayan kişi hakim qarşısında: "Arvadından da utanmadın?" - FOTO

Türkiyənin Iğdır vilayətində Aleyna Ağgül cinayətinə görə saxlanılan şəxsin növbəti məhkəməsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verie ki, yaşanan olaya görə Gökhan Argın hakim qarşısında dindirilib. Oğlunun sevgilisinə təcavüz edən Gökhana hakim "arvadından da utanmadın?" sualını verib. 19 yaşlı Alyeynanın canına qəsd etməsinə səbəb olan şəxsin 20 illik həbsi tələb olunub.

