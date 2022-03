Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibədə iştirak edən erməni məhv edilib.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, Arman Kazaryan Rusiyanın Silahlı Qüvvələrinin tərkibində Ukraynaya qarşı döyüşüb. 29 yaşlı hərbçi hava hücumu briqadasında xidmət edib.

O, Ukrayna Ordusunun müdafiə əməliyyatı zamanı məhv edilib.

