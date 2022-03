BMT Baş katibi Antoniu Quttereş Novruz bayramı münasibətilə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş katib Twiter hesabındakı paylaşımında bunları qeyd edib:

"Bəşəriyyət misli görünməmiş çağırışlarla üzləşdiyi bir vaxtda gəlin Novruzun həmrəylik ruhunu rəhbər tutaq və harmoniyada yaşamaq və planetimizi qorumaq öhdəliyimizi təzələyək.

Hər kəsə xoşbəxt, sağlam və dinc Novruz diləyirəm".

