Yeni Zelandiya bunu tarixində ilk dəfə Ukrayna üçün edəcək - Baş nazir AÇIQLADI

Yeni Zelandiya silah üçün Ukraynaya 3,5 milyon dollarlıq yardım edəcək.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu haqda ölkənin baş naziri Casinda Ardern məlumat verib. O qeyd edib ki, eyni zamanda Rusiya hücumundan əziyyət çəkən Ukraynaya şəxsi ehtiyatlarından müdafiə avadanlıqları da göndəriləcək.

C. Ardern xüsusilə vurğulayıb ki, bu, Yeni Zelandiya tarixində silah üçün birbaşa maliyyə yardımı edilən və hərbi avadanlıq göndərilən ilk haldır.

Xatırladaq ki, Yeni Zelandiya martın 17-dən etibarən Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.