Məşhur astroloqdan Ukraynada müharibə ilə bağlı açıqlama - Bu tarixdə...

Astroloq İrina Zvyagina Ukraynada müharibənin əhəmiyyətli dərəcədə arta biləcəyi ən təhlükəli günləri açıqlayıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, onun bildirdiyinə görə, bu gün, martın 21-i Ukrayna üçün çox çətin olacaq. Ola bilsin ki, müharibənin kəskinləşməsi, amma danışıqların mümkünsüzlüyü vəziyyəti daha da gərginləşdirsin.

"Qəzəb, emosiya patlamaları, təhlükəyə və ola bilsin ki, əmrlərə qəti məhəl qoymamaq. Ehtirasların üstünlüyü. Danışıqlar qeyri-mümkün və mənasız olur. Hər şey döyüş meydanında həll olunur, ofislərdə deyil. Danışıq aparanların deyil, hərbçilərin vaxtı gəlib", - astroloq Facebook-da yazıb.

Eyni zamanda, astroloq əsəbləri cilovlamağa çağırır. Vəziyyətə hansısa şəkildə təsir edə bilənlər – bunu gecikdirməsinıər, özlərində nəyisə dəyişmək üçün güc hiss etməyənlər - evdə qalıb şəraitə uyğun hərəkət etməyə üstünlük verisnlər.

Xatırladaq ki, əvvəllər məşhur ekstrasens Ukraynaya sülhün nə vaxt gələcəyini bildirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.