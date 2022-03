Rusiya ABŞ-a NOTA verdi - Səfir təcili XİN-ə çağırıldı

Rusiya Cofez Baydenin Vladimir Putin barəsində səsləndirdiyi fikirlərə görə ABŞ-a nota verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Moskvadakı səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ona sözügedən məsələ ilə bağlı etiraz notası təqdim edilib.

“Martın 21-də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılan ABŞ səfiri Con Sallivana demarş edilib və Ağ Evin rəhbəri Co Baydenin bu yaxınlarda Rusiya Prezidentinin ünvanına səsləndirdiyi qəbuledilməz çıxışlarla əlaqədar etiraz notası təqdim edilib”, - deyə Rusiya XİN-nin yaydığı məlumatda bildirilib.

