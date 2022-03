Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Novruz Bayrmaı münasibəti ilə təbrik paylaşımı edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən təbriki o “Twitter” hesabında paylaşıb.

“Təbiətin oyanmasından, yazın gəlişindən xəbər verən Novruz bayramı münasibəti ilə millətimizi və könül coğrafiyamızda yaşayan bütün qardaşlarımızı təbrik edirəm”,- deyə Türkiyə Prezidenti qeyd edib.

