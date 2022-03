Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakı-Qazax şosesinin Qaradağ rayonu ərazisinə düşən hissəsində iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

“Qafqazinfo” avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzaya səbəb olan yük maşının sürücüsü ifadəsində içkili olduğunu etiraf edib.

O, 4 nəfərə yarım litr araq içdiklərini bildirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı ona iki nəfərin öldüyünü deyib. Sürücü “doğrudan iki nəfər?”, - deyərək təəccüblənib.

Sürücünün ifadəsini təqdim edirik:

