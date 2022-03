Çinin Yunnan əyalətinin mərkəzindən Quanqcouya gedən sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Boeing 737-800" tipli təyyarədə olan 132 sərnişinin hamısı həlak olub.

Çin dövlət televiziyasının yaydığı məlumata görə, bu hadisə ölkədə görülən son 10 ilin ən dəhşətli aviasiya qəzası olub.

