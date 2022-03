“Hər zaman gənclərə deyirəm ki, evi olmayanların evlənməsi düzgün deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Əbdül Mahmudov “Onun sirri” verilişində deyib.

“Nazim Hikmət deyib ki, bir-birinə tay olmayanların evlənməsi cəmiyyətimizin və əxlaqımızın ziddinədir. Ən böyük arzum idi ki, evim, ailəm olsun. Özünə kişi deyən hər kəs üçün ailə qurmaqdan müqəddəs ikinci bir dəyər yoxdur. Ondan əvvəl Allaha sevgi, vətən sevgisidir”, - deyə sənətkar əlavə edib.

